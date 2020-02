Post Handanovic, corsa a due: Radu o Musso per il futuro

L’Inter pensa al futuro e cerca un portiere per blindare la porta per i prossimi 10 anni. Come riporta ‘Tuttosport’, è corsa a due tra Radu e Musso per garantirsi un portiere affidabile. Il rumeno è di proprietà dei nerazzurri e attualmente è in prestito al Parma, mentre Musso, che piace molto a Marotta e Conte, è valutato attorno ai 30 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan