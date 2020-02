UFFICIALE: Juventus-Inter in chiaro, clamorosa decisione

Sembra esser stata trovata la soluzione per Juventus-Inter, gara che si disputerà domenica prossima a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. Il Governo, la Lega Serie A e Sky sembrano aver trovato un accordo che possa accontentare tutti senza alcun rischio: difatti, per evitare ulteriori contagi, sarà presa la decisione di giocare a porte chiuse e soprattutto di consentire agli utenti di vedere la partita addirittura in chiaro. Il canale preposto è TV8, emittente che trasmette già in chiaro diverse gare delle coppe europee.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan