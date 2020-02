Clamoroso no: salta l’affare Aubameyang ma i nerazzurri esultano!

Retroscena di mercato attorno ad Aubameyang per la prossima stagione. Come riporta ‘donbalon.com’, l’obiettivo nerazzurro si sarebbe proposto al Real Madrid che avrebbe rifiutato di acquistarlo per la cifra di 70 milioni di euro, ritenuta decisamente troppo onerosa per un giocatore in scadenza nel 2021. L’Inter rimane interessata – ma a prezzi decisamente più bassi – perché il gabonese è una delle prime scelte in caso di addio di Lautaro, accerchiato dal Barcellona per la prossima stagione.

