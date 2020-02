Juventus-Inter a porte aperte: nuova possibilità per il big match

Porte chiuse, match in chiaro, porte aperte in campo neutro: per Juventus-Inter si sta trovando qualsiasi soluzione per permettere alle due contendenti per lo scudetto di giocare regolarmente. L’emergenza coronavirus poteva compromettere il campionato ma le soluzioni, a quanto pare, non mancano. L’ultima proposta riportata da ‘La Stampa’ e rilanciata da ‘Sport Mediaset’ prevede la possibilità che Juventus-Inter possa essere giocata lunedì sera senza restrizioni per i tifosi. Addirittura è stata proposta anche la possibilità che possa giocarsi in campo neutro al sud. Non resta che attendere la decisione ufficiale…

