Spunta anche Lacazette: ”Rumors? Ho già deciso il mio futuro”

E’ sempre più un’Inter da Premier League. Dopo Aubameyang, anche Lacazette è finito nel mirino dei nerazzurri. Tuttavia, come riporta ‘Sky Sport UK’, la volontà dell’attaccante ex Lione appare abbastanza chiara: “Non ne so nulla su un possibile trasferimento nella prossima estate. Le mie certezze sono queste: ho un contratto con l’Arsenal e sono felice qui, non c’è motivo per andarmene” ha detto. Anche lui è stato accostato tra i possibili candidati al post Lautaro Martinez.

