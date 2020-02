Un doppio addio porta tre colpi in attacco: Mertens, Giroud e un top player

Mertens, Giroud e forse Aubameyang: l’attacco dell’Inter per la prossima stagione potrebbe essere devastante e parlare quasi interamente inglese made in Premier. Lo rivela ‘il Corriere dello Sport’, secondo cui Marotta punterà forte su due parametri zero e un top player in caso di addio di Lautaro Martinez. L’arrivederci di Sanchez, ormai già deciso, non dovrebbe precludere l’arrivo dell’azzurro e del francese, i quali hanno già un accordo di massima con l’Inter per la prossima stagione. Molto, però, dipenderà dalla decisione su Lautaro, il quale potrebbe consentire all’Inter di rifondarsi completamente non solo in attacco.

