Vertonghen: l’usato sicuro piace molto al tecnico nerazzurro

Inter, il difensore del Tottenham Jan Vertonghen sembrerebbe uno dei rinforzi quasi sicuri del prossimo mercato estivo. Il giocatore potrebbe raggiungere il suo ex compagno di squadra Christian Eriksen a parametro zero

INTER VERTONGHEN AGGIORNAMENTO/ Il calciomercato riaprirà i battenti a giugno, ma i dirigenti delle squadre sono sempre al lavoro per anticipare i tempi. Beppe Marotta e Piero Ausilio proseguono il loro lavoro in vista del prossimo mercato, per riuscire a trovare ulteriori rinforzi alla rosa di Antonio Conte. L’intenzione è migliorare ulteriormente il reparto difensivo, con un altro giocatore di esperienza e a parametro zero. Il nome che viene sempre più associato al club meneghino per giugno, è quello del calciatore del Tottenham Jan Vertonghen. Per il momento il club inglese non ha fatto nulla per cercare di rinnovare il contratto del giocatore e quindi, è molto probabile un suo addio alla Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan

Sulla situazione ha voluto informare il quotidiano locale londinese ‘Evening Standard’, che ha spiegato come la squadra milanese sia quella che in questo momento, è molto vicina al calciatore in vista del prossimo calciomercato. Inoltre Vertonghen a Milano troverebbe quello che fino a poche settimane fa era un suo compagno al Tottenham, Christian Eriksen, a cui probabilmente potrebbe aver già chiesto un parere sulla sua nuova situazione a Milano.