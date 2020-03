Obiettivo Werner: costa 60 milioni di euro

Anche l’Inter è stata accostata come possibile nuova squadra di Timo Werner, attaccante del Lipsia che nella prossima stagione potrebbe finire in un top club europeo. Come riportato dai tabloid quest’oggi, l’attaccante vanta una clausola rescissoria che in estate non sembra essere esercitabile; per questo potrebbe essere prelevato per una cifra vicina ai 60 milioni di euro.

