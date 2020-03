Zapata se parte Lautaro: l’Atalanta chiede 70 milioni

Zapata è l’ultimo nome dell’Inter per sostituire Lautaro Martinez. Secondo ‘Calciomercato.com’, Suning e Marotta sono pronti a trattare il colombiano per la prossima stagione. Con Gasperini è diventato un bomber di razza di livello internazionale e potrebbe risultare l’uomo mercato più ambito della prossima estate. Se realmente Lautaro dovesse partire con destinazione Barcellona, Conte chiederebbe alla società di portargli un top player di sicuro valore per sostituirlo. Per cederlo, l’Atalanta chiede non meno di 70 milioni di euro.

