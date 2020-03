Conte non demorde: Alonso prima scelta a sinistra

Conte non demorde: Alonso prima scelta a sinistra

L’Inter ha intenzione di spendere ancora tanto per completare la squadra. Nonostante alcuni innesti mirati a gennaio, a giugno potrebbero arrivare nuovi colpi ad effetto. Secondo ‘Tuttosport’, a sinistra il preferito da Conte rimane Marcos Alonso, possibile partente dal Chelsea ma soltanto al prezzo fatto dai ‘blues’ (circa 25 milioni di euro). Servirà riaprire le trattative per consegnare al tecnico l’alter ego di Young, ambientatosi rapidamente in Italia.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”