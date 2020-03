Inter, Zhang torna all’attacco | “Non si può giocare col calendario!”

Emergenza coronavirus, scontro tra Inter e Lega Calcio: parla il presidente nerazzurro Steven Zhang all’indomani del duro attacco a Paolo Dal Pino

“La salute è la cosa più importante da considerare, prima di qualsiasi altro interesse. Non si può giocherellare con il calendario e rischiare che le persone si affollino in uno stadio mettendo a repentaglio sicurezza e salute”. Dopo il durissimo attacco al presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino, che potrebbe costargli un pesante deferimento oltre che una querela, Steven Zhang si esprime nuovamente con toni decisi pure a ‘La Gazzetta dello Sport’ in merito al caos Serie A legato all’emergenza coronavirus. Nel mirino del presidente nerazzrurro, anche se stavolta non lo nomina, c’è sempre il numero uno della Lega Dal Pino: “Bisogna stare molto attenti a quello che sta succedendo, penso che qualcuno invece non lo sappia o qualcun altro non lo stia facendo…”.

Emergenza coronavirus, Zhang sottolinea: “Rimborsato subito i biglietti ai nostri tifosi. E continuerà a insistere per…”

“Abbiamo rimborsato subito i biglietti ai nostri tifosi – ha sottolineato poi Zhang soffermandosi sulle iniziative dell’Inter – Abbiamo immediatamente chiesto ai nostri dipendenti di stare a casa dando loro le corrette indicazioni su come rimanere in un ambiente sicuro e pulito, su come lavarsi le mani evitando zone affollate. I nostri medici di Appiano hanno preso delle iniziative perché sia lo staff che i nostri giocatori comprendessero la situazione e fossero consci e cauti nel loro stile di vita. Per questo continuerò a insistere e sottolineare questi temi sia in pubblico che nei miei social media”, ha concluso. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

