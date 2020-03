Futuro Rakitic, in pole l’Atletico Madrid di Simeone

Ivan Rakitic rimarrà in Spagna anche se andrà via dal Barcellona. Come riferisce ‘Marca’, il centrocampista croato è il primo nome sulla lista di Simeone per l’Atletico Madrid. Da tempo accostato al mercato italiano e non solo, con Juventus ed Inter pronte a fare carte false per averlo, il suo destino potrebbe essere ancora nella Liga. La sua valutazione, al momento, è di circa 35 milioni di euro e il suo contratto scade a giugno 2021.

