70 milioni: Guardiola ci riprova per Skriniar

L’Inter non vuole vendere Skriniar ma il Manchester City non ha nessuna intenzione di arrendersi: il difensore è un intoccabile per Conte ma i ‘citizens’ sono pronti ad arrivare a 70 milioni per far vacillare l’Inter. Marotta non si siederà al tavolo per meno di 85 milioni di euro, anche se appare difficile che un giocatore come lo slovacco possa accettare, in ogni caso, di finire in un top club che non giocherà la Champions a causa della sentenza sul FPF.

