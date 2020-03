Affare Werner, il Liverpool sorpassa i nerazzurri

Timo Werner è un obiettivo dell’Inter per la prossima stagione in caso di addio di Lautaro Martinez. Secondo la ‘Bild’, però, il bomber è più vicino al Liverpool per la prossima stagione: la squadra di Klopp, infatti, vanta ottimi rapporti con il Lipsia dopo l’acquisizione del cartellino di Naby Keita e non è così azzardato supporre che i ‘reds’ siano avanti nella corsa al giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”