Le ultime news Europa League mettono in evidenza l’indiscrezioni che giungono a proposito della gara Inter-Getafe valevole per l’andata degli ottavi

L’emergenza coronavirus ferma l’Italia, tutta in zona rossa, ma anche il calcio, almeno fino al 3 aprile. “Non c’è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, tra cui il campionato di calcio – ha detto ieri sera in conferenza stampa il Premier italiano Giuseppe Conte – Tutti, anche i tifosi, devono prenderne atto. E non consentiremo l’utilizzo delle palestre”. Il calcio italiano si ferma, ma non – a quanto pare – quello europeo che vede le squadre italiane tra le protagoniste. Inter compresa, coi nerazzurri impegnati giovedì sera contro il Getafe nell’andata degli ottavi di Europa League.

Inter-Getafe a porte chiuse: ma spuntano due nuove ipotesi

Inter-Getafe dovrebbe giocarsi a porte chiuse al ‘Meazza’, ma in queste ore sono uscite due indiscrezioni clamorose: la prima, stando a ‘Marca’, che la gara potrebbe disputarsi in campo neutro dato che la formazione spagnola teme il rischio contagio con la trasferta milanese; ‘Il Giornale’, invece, sostiene che la sfida potrebbe essere addirittura annullata, come Basilea-Eintracht. CLICCA QUI per le notizie sull’Inter. Va detto, però, che tale ipotesi va in contrasto con l’ultimo decreto del Governo, e non trova conferme in casa nerazzurra.

