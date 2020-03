Tauriainen: il Chlesea beffa Inter e Juve per il giovane talento

Inter, il giovane talento dell’Hjk Helsinki Jimi Tauriainen è stato preso dal Chlesea che ha beffato sia il club meneghino che la Juventus che stavano seguendo il giocatore

INTER BEFFATA DAL CHELSEA/ Il Chelsea è sempre più scatenato in vista del mercato estivo e dopo aver già chiuso il colpo Hakim Ziyech dall‘Ajax, ha beffato la concorrenza anche per un altro giovanissimo talento. Il giovane calciatore finlandese Jimi Tauriainen, su cui c’erano anche Inter e Juventus è stato infatti preso dal club inglese. L’operazione è stata confermata dal club in cui ha iniziato a giocare il giovane calciatore addirittura quando aveva solo 5 anni, l’FC Wild, che ha confermato che il giovane talento, dal 2016 all’Hjk Helsinki, quando aveva 12 anni, ha firmato un contratto fino al 2023 con il club londinese a partire dal 1 luglio del 2020. CLICCA QUI per le notizie sull’Inter.

Naturalmente non partirà subito dalla prima squadra, ma dall’Academy del Chelsea l’equivalente della squadra Primavera inglese.