Il calcio trema: positivo al Coronavirus un difensore dell’Hannover

Non si arresta l’emergenza coronavirus in giro per il mondo. Se l’Italia è stata una delle prime popolazioni colpite dai massicci contagi, ora è il resto dell’Europa e del mondo a tremare di fronte all’emergenza. Anche il calcio ne subisce le conseguenze non solo con le porte chiuse e con gli stop preventivi ma anche con i contagi: difatti, come riportano i media tedeschi, è stato registrato il primo caso di coronavirus nel calcio professionistico tedesco: si tratta di Timo Hubers, difensore 23enne dell’Hannover 96, club che milita in Bundesliga 2. Non è da escludere che anche il campionato tedesco si fermi completamente sino a data da destinarsi.

