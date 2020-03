Vice Handanovic, scelta fatta: sarà Radu, Padelli terzo portiere

Samir Handanovic rinnoverà il contratto con l’Inter e avrà un nuovo vice. Sono queste le indiscrezioni emerse oggi dal ‘Corriere dello Sport’, secondo cui il portiere rimarrà in nerazzurro almeno fino al 2022. La dirigenza, inoltre, ha sciolto le riserve in merito al vice: sarà Radu, con Padelli che diventerà terzo a causa dell’addio di Berni, in scadenza a fine stagione.

