Alex Telles nel mirino del Leicester: ‘conseguenze’ per i nerazzurri

Alex Telles nel mirino del Leicester: ‘conseguenze’ per l’Inter

Alex Telles potrebbe finire in Premier League. Su di lui ci sarebbe il Leicester che sta tentando di convincerlo a sposare il progetto. Telles era stato accostato alla Juventus per la prossima stagione, ma se dovesse sbarcare in Inghilterra ‘inguaierebbe’ l’Inter nella corsa ad Alonso, che diventerebbe automaticamente un obiettivo anche della Juventus.

