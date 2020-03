Cessione Nainggolan, il Cagliari vuole tenerlo: la situazione

Il Cagliari vuole tenere Radja Nainggolan e sta cominciando a parlare con l’Inter per valutare la situazione. Le due società vantano ottimi rapporti e Giulini vuole cercare di convincere la società a tenerlo in Sardegna pagando una cifra che consenta ad entrambe di essere soddisfatte. L’Inter, però, sempre stando a ‘Tuttosport’, preferirebbe cederlo all’estero per guadagnare più soldi.

