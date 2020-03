Icardi: se il Psg non lo riscatta potrebbe prenderlo un club della Liga

Inter, l’attaccante Mauro Icardi potrebbe non essere riscattato a fine stagione dal Paris Saint Germain. Dalla Spagna spunta una nuova possibile pretendente per il calciatore, dopo che sia Jovic che Mariano Diaz hanno fallito

INTER ICARDI AGGIORNAMENTO/ L’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint Germain, è stato al centro dello scorso calciomercato e potrebbe essere il protagonista anche del prossimo. La sua stagione è stata molto altalenante: un inizio difficile, poi è stato protagonista segnando gol a raffica, ma con il nuovo anno è stato rimesso in discussione e il club non ha ancora deciso il suo riscatto. Le possibilità che il club francese non lo riscatti non sono per nulla improbabili e quindi il giocatore potrebbe tornare a Milano, con un’altra estate di tira e molla per trovargli una nuova sistemazione, che sia gradita a società e calciatore.

