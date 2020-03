70 milioni per Aouar: i nerazzurri si ritirano dalla corsa

Houssem Aouar è diventato l’uomo mercato del Lione per la prossima stagione. Secondo ‘Tuttosport’ è ambito anche da Juventus ed Inter che avrebbe allacciato contatti per capire i margini di una possibile trattativa. Tuttavia, il Lione chiede 70 milioni per il classe ’98, decisamente troppi per i club italiani che sono pronti a ritirarsi.

