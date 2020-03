Calciomercato Inter, obiettivo terzino sinistro | Pista in Bundesliga

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su un profilo che i nerazzurri potrebbero prendere in considerazione per rinforzare la corsia mancina

Nella prossima sessione di calciomercato l’Inter proverà a rinforzarsi anche sulle corsie esterne. Nella fattispecie a sinistra, dato che l’arrivo dell’inglese Young a gennaio può essere considerata solo una toppa pre acquisto appunto di un vero specialista del ruolo. Il primo obiettivo era e probabilmente è ancora l’ex Fiorentina Marcos Alonso.

Calciomercato Inter, dalla Germania l’alternativa ad Alonso

Prima della sospesione della Premier causa emergenza coronavirus, tuttavia, il classe ’90 spagnolo era riuscito a riconquistarsi un posto fisso nel Chelsea che per questo motivo potrebbe chiedere nuovamente più di 30 milioni per il suo cartellino. Ovvero una cifra troppo alta. Alonso rimane quindi un obiettivo difficile da raggiungere, ma questo l’Inter lo sa bene tanto che ha già cominciato a prendere in considerazione nomi alternativi. Tra questi potrebbe esserci Raphael Guerreiro, 26enne naturalizzato portoghese da quattro stagioni in forza al Borussia Dortmund e in passato nel mirino della Juventus. Anche per il classe ’93, però, il maggiore ostacolo rischierebbe di essere il prezzo. La società giallonera, notoriamente bottega carissima, potrebbe infatti chiedere almeno 25 milioni.

