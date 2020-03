Calciomercato Inter, rischio doppia beffa dal Napoli | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’affondo del Napoli di De Laurentiis per due giocatori nel mirino anche del club nerazzurro

Nella prossima sessione di calciomercato l’Inter punterà a rinforzarsi anche a centrocampo e sulle corsie esterne. Per il primo reparto sarebbero in grande ascesa le quotazioni di Gaetano Castrovilli, mezz’ala della Fiorentina esplosa nella prima parte di questa stagione. Marotta conta sugli ottimi rapporti con la dirigenza gigliata per battere la concorrenza che comprende pure la Roma e soprattutto il Napoli.

Calciomercato Inter, Castrovilli e Tsimikas: sprint del Napoli!

Proprio gli azzurri rappresentano al momento l’avversario più ‘pericoloso’ per Castrovilli: stando a ‘Calciomercato.it’, infatti, sono pronti a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro per il cartellino del classe ’96 pugliese. La società di Aurelio De Laurentiis è molto attiva pure su un altro giocatore nel mirino del club targato Suning, vale a dire il terzino greco Tsimikas in forza all’Olympiacos. Per lui sarebbe pronta invece una proposta da 15 milioni.

