Clamoroso: Aubameyang può arrivare gratis

Aubameyang potrebbe arrivare all’Inter a costo zero. L’Arsenal, infatti, stando al ‘The Sun’, non ha nessuna intenzione di cederlo in estate e lo stesso giocatore non sembra intenzionato a rinnovare il contratto. Dunque, si rischia di andare avanti anche il prossimo anno da separati in casa, con il concreto rischio per i ‘Gunners’ di perderlo a parametro zero già da febbraio 2021. L’Inter è pronta a fare la sua mossa fin da subito per convincerlo a ritornare in Italia.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”