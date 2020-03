Festa dei papà: “Educazione, rispetto, amore, famiglia”

Inter, ieri società e tifosi hanno pianto per la scomparsa dell’ex attaccante Joaquin Peirò. Oggi bella iniziativa per festeggiare tutti i papà interisti

INTER FESTA DEL PAPA’ INIZIATIVA/ Ieri la società nerazzurra e tutti i tifosi hanno pianto la scomparsa dell’ex attaccante della Grande Inter di Helenio Herrera Joaquin Peirò, famoso per la sua ‘furbata’ nella sfida di ritorno della semifinale della Coppa dei Campioni contro il Liverpool, dove rubò letteralmente il pallone al portiere per segnare il gol del momentaneo 2-0. Ma la vita va avanti e oggi è una data speciale, visto che è la festa di tutti i papà. Anche la società nerazzurra ha voluto omaggiare tutti i padri, con questo messaggio sul proprio profilo ufficiale: “Educazione, rispetto, amore, famiglia. Quest’anno la festa del papà è arrivata in un periodo non semplice, un giorno nel quale queste parole assumono un significato ancora più tangibile, così come i valori, come i gesti. Essere uniti, come una famiglia, come una squadra, oggi è ancora più importante per combattere insieme la battaglia per contrastare il Coronavirus“.

