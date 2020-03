Iniziativa nerazzurra: su Youtube gli incontri storici della ‘Beneamata’

Inter, bella iniziativa del sito ufficiale nerazzurro che regala, tramite i suoi canali social, la visione integrale delle partite più importanti della ‘Beneamata’, con cadenza settimanale a partire da questa sera

INTER INIZIATIVA AMARCORD/ Vista la situazione che costringe gli italiani coscienziosi a stare a casa e ad uscire solo per questioni necessarie, l’Inter ha pensato di creare questa nuova iniziativa che si chiama Inter Classics. Questo il messaggio del sito ufficiale nerazzurro in merito: “Restiamo a casa, ma non perdiamo le connessioni con il mondo nerazzurro. Abbiamo fame di campo e di calcio e abbiamo pensato di regalare ai tifosi interisti un modo per rivivere, nella maniera più completa possibile, partite storiche e significative della storia recente nerazzurra. Lo faremo su YouTube, dove trasmetteremo in versione integrale un match del passato. Partiremo questa sera, alle 22:00, sul nostro canale YouTube, con Inter-Roma 3-1 del 2006, finale di ritorno della Coppa Italia“. Questi appuntamenti avranno una cadenza settimanale e a partire dalla prossima settimana, ogni mercoledì verrà trasmesso un incontro e a sceglierlo saranno proprio i supporter nerazzurri, votando sul sito ufficiale della squadra meneghina. La copertura sarà massima visto che l’evento si potrà seguire anche su Twitter, dove ci sarà la ‘cronaca in tempo reale’ come accade quando la ‘Beneamata‘ gioca gli incontri del presente.

Quindi cari cuori nerazzurri seguite l’hashtag ‘InterClassics‘ e stasera dalle 22 tutti sul canale YouTube o Twitter, per il primo appuntamento di questa bella iniziativa e ricordatevi anche di votare la prossima partita.