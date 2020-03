Martinez: anche il Chelsea pronto a pagare la clausola rescissoria

Inter, non è solo il Barcellona a pensare di pagare la clausola rescissoria di Lautaro Martinez. Dall’Inghilterra le voci di mercato vedono il Chelsea pronto anch’esso a investire sul giovane attaccante nerazzurro

INTER LAUTARO CHELSEA/ Non è solo l’Inter a pianificare il prossimo calciomercato. Dall’Inghilterra il Chelsea, dopo essere stato graziato e aver potuto già da gennaio ricominciato a fare compravendita di giocatori si prepara ad un’estate pirotecnica. Dopo un gennaio in cui non ha effettuato grandi acquisti, già per la prossima stagione ha voluto informare i suoi tifosi sul colpo Haki Ziyech attaccante dell’Ajax. Come ha spiegato ‘Evening Standard’, il tecnico Frank Lampard si appresta a cambiare completamente la squadra con innesti in ogni reparto, a partire dal portiere. L’estremo difensore Kepa non ha convinto pienamente, visto che ogni tanto gli è stato preferito Caballero, quindi l’obiettivo nemmeno tanto nascosto dalla squadra inglese è il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, su cui sono pronti a investire circa una cinquantina di milioni di euro.

Da un reparto all’altro, per l’attacco il club della capitale inglese sta pensando di pagare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro di Lautaro Martinez, mentre per quanto riguarda il centrocampo, in caso di eventuale cessione da parte della Juventus di Miralem Pjanic, sono disposti a spendere fino a 70 milioni di euro. Naturalmente per far fronte ad un investimento superiore ai 200 milioni di euro, dovranno anche fare delle importanti cessioni.