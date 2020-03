Corvino: ”Castrovilli è l’ideale per Conte”

A ‘Tuttosport’, Corvino ha parlato della situazione di Castrovilli: ”Costa circa 40 milioni di euro… Per gamba! – ha detto – Da tempo si parlava di lui come un giocatore dalle potenzialità importanti. Grazie ai buoni rapporti con Sogliano e Paparesta, siamo riusciti a portarlo a Firenze quando ancora militava nelle giovanili del Bari. Dove lo vedo meglio? In un centrocampo a tre, come interno, è sicuramente l’ideale per uno come Conte. Lui come Vidal? No, sono giocatori decisamente diversi che interpretano ottimamente il ruolo di interno” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”