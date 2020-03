Clamoroso nome dalla MLS: ”Andrei all’Inter anche gratis”

Attraverso un’intervista tramite una diretta Instagram, l’ex Palermo Struna ha annunciato che vestirebbe la maglia dell’Inter anche gratis: ”A gennaio potevo tornare in Serie A ma il club di Houston disse no. Quando smetterò farò l’allenatore. Conte è sicuramente l’allenatore da prendere come modello e da sempre sono un tifoso nerazzurro, il mio sogno è quello di giocarci e lo farei anche gratis” ha concluso.

