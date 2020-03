Nome nuovo dall’Argentina: piace Montiel, terzino del River Plate

Nome nuovo per l’Inter in vista della prossima stagione sportiva. Stando alle indiscrezioni di ‘Olè’, l’Inter sarebbe molto interessato alle prestazioni del giovanissimo Gonzalo Montiel, terzino destro del River Plate. Seguito anche dalla Roma, il classe ’97 rappresenta il nome nuovo per la difesa dei nerazzurri.

