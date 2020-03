Rinnovo Brozovic, Marotta accelera: per Conte è incedibile

Stando a ‘Tuttosport’, l’Inter starebbe accelerando per ottenere il prolungamento di Marcelo Brozovic, incedibile per Conte. I nerazzurri vogliono proporgli un prolungamento fino al 2023 con un compenso annuo di circa 5,5 milioni attuali. Marotta e l’entourage ragionano anche in funzione dell’esclusione della clausola rescissoria di 60 milioni presente nel contratto. La scelta è dettata dal fatto che Brozovic continua ad avere un certo appeal nel mercato estero, con Chelsea e Tottenham in prima fila.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”