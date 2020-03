Alaba: Inter e Juve lo vorrebbero ma lui sogna la Liga spagnola

Inter, il terzino del Bayern Monaco David Alaba non sembra intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza con il club tedesco nel 2021. Purtroppo però sogna Real o Barcellona e non il campionato italiano

INTER ALABA AGGIORNAMENTO/ Il calciatore David Alaba del Bayern Monaco, ha il contratto in scadenza nel 2021 e non sembra intenzionato a rinnovare con il club tedesco. Il calciatore piace molto a Guardiola che lo vorrebbe nel suo City, così come a Inter e Juventus che sono già pronte a sfidarsi, anche perché con il contratto in scadenza il club tedesco non chiederebbe sicuramente più 60 milioni di euro, ma cercherebbe comunque un prezzo equo per evitare di perderlo a zero. Purtroppo sia per il club inglese che per le due squadre italiane, il calciatore austriaco sembra intenzionato a lasciare la formazione di Monaco solo per trasferirsi nella Liga spagnola e in una delle due big: Barcellona e Real Madrid.

Per i tre club quindi, l’unica speranza di poter arrivare al giocatore, è che le spagnole lo snobbino e allora potrebbe anche pensare di trasferirsi in Inghilterra o Italia. Come ha spiegato Calciomercato.it