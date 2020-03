Futuro Perisic, non solo Bayern Monaco: ritorno di fiamma di Mourinho

Non solo Bayern Monaco per Perisic: l’esterno alto croato potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Stando alle ultime, i bavaresi sembrano favorevoli al riscatto ma a Milano non sono arrivate conferme ufficiali e Suning vuole evitare sorprese; per questo nelle ultime ore sono state rilanciate le ambizioni del Tottenham di Mourinho, pronto a prenderlo ed offrire circa 20 milioni di euro per accontentare l’Inter. Il croato accetterebbe di buon grado di essere allenato da uno dei tecnici più importanti e vincenti degli ultimi 20 anni.

