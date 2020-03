Marino shock: ”A rischio anche prossimo campionato!”

A ‘Il Mattino’, Pierpaolo Marino ha rilasciato queste parole: “Sono preoccupato per il prossimo campionato – ha detto. Se la Cina sta cominciando lentamente ad uscirne ora con misure più severe, come potremmo pensare di riprendere il campionato a maggio? Sono preoccupato per il prossimo campionato, non vedo possibilità concrete nell’immediato. Servono delle misure ferree e certe per essere organizzati. Stipendio calciatori? E’ prematuro ogni tipo di discorso ma come fai a pagare se non giocano e non si allenano?” ha concluso.

