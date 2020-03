Calciomercato Inter, futuro Lautaro | C’è la svolta: i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano di nuovo sul futuro di Lautaro Martinez. Ecco cosa dicono le indiscrezioni più autorevoli provenienti dalla Spagna

Lautaro Martinez via dall’Inter per trasferirsi al Barcellona. Questo è quanto ci viene detto ormai da mesi soprattutto dai media spagnoli vicini alle vicende blaugrane. Proprio oggi viene poi rilanciata la voce di calciomercato che parla di un accordo già raggiunto tra la società catalana e l’entourage del classe ’97 esploso quest’anno dopo un anno difficile che si può considerare di apprendistato e ambientamento nel calcio italiano. In questo invece fermato poi a causa dell’emergenza coronavirus, l’attaccante arrivato dal Racing Club ha totalizzato ben 16 i gol tra Serie A, Champions e Coppa Italia.

Calciomercato, la ‘convinzione’ dell’Inter su Lautaro

Quindi Lautaro via dall’Inter? Non è detto, anzi secondo l’autorevole ‘Mundo Deportivo’ il futuro del 22enne di Bahia Bianca potrebbe essere ancora in nerazzurro. Il club targato Suning sarebbe infatti convinto che – dopo l’emergenza coronavirus – nessuna grande società straniera potrebbe essere disposta a investire 111 milioni di euro per il cartellino del ‘Toro’, ovverosia a pagare la clausola risolutiva che ricordiamo vale solo per l’estero nonché dal 1° al 15 luglio. Già perché la proprietà cinese è disposta a cedere il suo numero 10 solamente dietro il pagamento della suddetta clausola, cosa che nemmeno gli azulgrana sembrano intenzionati a fare. Non a caso l’ultima presunta offerta, a quanto pare rispedita al mittente, è stata di 70 milioni di euro più due contropartite quali Nelson Semedo e Arturo Vidal che era ed è il grande desiderio di Conte per il centrocampo.

L’Inter avrebbe dunque grosse chance di tenersi Lautaro almeno un altro anno. In tal caso potrebbe davvero giungere a un accordo per il rinnovo con adeguamento del contratto ora in scadenza nel 2023. Con annesso aumento se non cancellazione della famosa clausola.

