Riscatto Icardi si complica: per il Real è la quarta scelta

Mauro Icardi tornerà all’Inter solo di passaggio per essere venduto al miglior offerente in estate. Al momento, infatti, le possibilità che possa essere riscattato dal Psg sono minime, così come sono minime le possibilità che possa diventare la prima scelta del Real Madrid per il futuro. Secondo ‘As’, Icardi sarebbe la quarta scelta di Perez dopo Mbappé, Kane e Haaland, anche se quest’ultimo è stato appena acquistato dal Borussia Dortmund e molto difficilmente sarà subito ceduto altrove.

