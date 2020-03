Scintille Marotta-Lotito: spaccatura netta nella Lega

Scintille tra Lotito e Marotta nell’ultima assemblea di Lega. Secondo il ‘Corriere della Sera’, la questione sul ritornare a giocare sta compromettendo i rapporti di alcuni dirigenti, divisi tra lo scendere in campo immediatamente e attendere l’ok definitivo dopo lo scampato pericolo per il coronavirus. Claudio Lotito ha ribadito nell’ultima videoconferenza la volontà di ritornare a giocare subito, provocando Marotta con questa frase: ”A te che ti frega, li hai mandati già tutti via…” Non si è fatta attendere la replica dell’a.d. nerazzurro che ha caldamente invitato il presidente della Lazio a commentare le questioni di casa propria. Per la ripresa, dunque, la strada è ancora molto lontana…

