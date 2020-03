Coutinho vuole la Premier: a rischio il ritorno a Milano

Secondo il ‘Mundo Deportivo’, Philippe Coutinho vuole tornare in Premier League. Attualmente al Bayern Monaco ma di proprietà del Barcellona, è stato accostato ai nerazzurri nell’ambito dell’affare Lautaro. Ebbene, dalla Spagna riferiscono che vorrebbe ritornare in Inghilterra, dove è diventato qualcuno nel Liverpool. Il giocatore non sarà riscattato dai bavaresi per l’alta valutazione di mercato e avrebbe detto no anche al Paris Saint-Germain.

