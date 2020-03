Sensi potrebbe non rimanere: la situazione del centrocampista

Sensi potrebbe non rimanere: la situazione del centrocampista

Stefano Sensi potrebbe non rimanere all’Inter. L’ex del Sassuolo, dopo un ottimo avvio di stagione, ha subito degli infortuni che ne hanno limitato la crescita evidente sotto la gestione Conte. Accostato anche ai grandi club, ora potrebbe non essere più centrale nel nuovo progetto proprio a causa dei ripetuti guai fisici. Lo sostengono i media sportivi, secondo i quali sarebbero giudicati troppi i 27 milioni di euro da versare nelle casse del Sassuolo. Marotta e Ausilio prendono tempo ma il classe ’94 potrebbe tornare utile anche in ottica cessione una volta riscattato.

