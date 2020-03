Affare Lautaro: nome a sorpresa proposto dal Barcellona

Il Barcellona insiste per avere Lautaro Martinez e dalla Spagna arrivano buone nuove in merito al possibile affare. Secondo ‘Sport’, i catalani starebbero pensando di cedere Firpo ai nerazzurri, ex laterale del Betis Siviglia. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro. Classe ’96, sarebbe un profilo gradito a Conte anche se rimangono seri dubbi che il suo eventuale coinvolgimento possa sbloccare la situazione.

