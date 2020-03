Calciomercato, niente Inter | 100 milioni e va alla Juventus

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su un attaccante inserito nella lista dei papabili all’eredità di Lautaro che però in Spagna danno prossimo a trasferirsi alla Juventus

Lautaro Martinez non è incedibile, d’altronde chi lo è nel calcio di oggi e chi lo sarà dopo questa emergenza coronavirus, ma l’Inter non ha intenzione certo di fare sconti. Come conferma anche stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, l’argentino potrebbe partire qualora venisse pagata la clausola risolutiva da 111 milioni di euro. Che peraltro Suning punta a togliere o quantomeno alzare nel nuovo contratto ancora in fase embrionale. Il Barcellona resta in netta pole per il cartellino del classe ’97, anche se fin qui ha proposto molti meno soldi rispetto alla suddetta clausola provando ad aggiungere nell’operazione un paio di contropartite tecniche come Nelson Semedo e Arturo Vidal. Al massimo, stando sempre alla ‘rosea’, i nerazzurri ne accetterebbero soltanto una, magari proprio il cileno che resta in cima ai desideri di Conte e che non farebbe abbassare di molto le cifre dell’eventuale operazione dato che ha 33 anni (fra due mesi) ed è in scadenza nel 2021.

Calciomercato Inter, eredità Lautaro: assalto Juventus per uno dei candidati

Della possibile partenza di Lautaro e del suo eventuale successore se ne parla e ne parliamo praticamente ogni giorno. Il gabonese ex Milan e in uscita dall’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, rimane probabilmente il preferito dalla dirigenza interista, tuttavia vanno tenuti in corsa altri nomi. Pure Gabriel Jesus, brasiliano corteggiatissimo nell’estate 2016 e adesso tutt’altro che intoccabile al Manchester City. Per l’ex Palmeiras, però, sarebbe pronta a partire l’assalto la Juventus. Stando alle indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Don Balon’, il club bianconero parrebbe disposto a investire ben 100 milioni di euro per il 22enne di San Paolo autore quest’anno di 18 gol e 9 assist.

La medesima fonte aggiunge che Juve e City hanno già iniziato una trattativa e che l’operazione ha ottime possibilità di andare in porto considerato che il ragazzo – offerto mesi fa da Guardiola proprio in cambio di Lautaro – sogna di giocare in coppia con Cristiano Ronaldo. Chiaramente prendendo Gabriel Jesus, la Juve mollerebbe Icardi.

