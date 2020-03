Doppio innesto in difesa: scelte due sorprese dalla Serie A

Doppio innesto in difesa: scelte due sorprese dalla Serie A

L‘Inter potrebbe attingere dal Torino per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Stando alle ultime di ‘Tuttosport’, la società granata starebbe pensando di rivoluzionare la squadra e di mandare via diversi giocatori, tra cui alcuni big: tra questi si parla con insistenza anche di Izzo e Nkoulou, due profili che piacciono molto in ottica mercato italiano. Su di loro, infatti, ci sarebbero anche Napoli e Roma.

