Addio Godin, anche il Valencia vuole l’uruguaiano

Diego Godin è ormai prossimo a lasciare l’Inter. Arrivato a parametro zero dall’Atletico Madrid, secondo il ‘Mundo Deportivo’ non ci sarebbe solo il Manchester United per un possibile trasferimento estivo: si parla con insistenza anche della possibilità di far ritorno nella Liga e militare nel Valencia, club che ha mostrato un certo interesse per lui. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un ritorno all’Atletico Madrid per concludere la carriera e diventare vice di Simeone in futuro.

