Non solo Maximiano: derby con il Milan anche per Musso

Non solo Maximiano dello Sporting Lisbona: il Milan ragiona anche sull’eventualità di prendere Musso per la prossima stagione. Entrambi sono due obiettivi dell’Inter e proprio per questo motivo potrebbe esserci un nuovo derby di mercato per entrambi. Con Donnarumma che potrebbe presto salutare (il classe ’99 è in scadenza di contratto e il Milan non intende più pagare i 6 milioni l’anno), la società sta pensando di prendere un sostituto all’altezza per blindare la porta per il prossimo futuro.

