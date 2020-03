Nuovo derby con la Juventus: assalto a Locatelli

Nuovo derby di mercato con la Juventus: stando a ‘Calciomercato.it’, l’Inter dovrà vedersela con i bianconeri anche per il regista del Sassuolo. Diventato un obiettivo per il ruolo di vice Brozovic, l’ex rossonero interessa anche a Sarri come potenziale sostituto di Pjanic. In questa maniera, il Sassuolo potrebbe chiedere circa 25 milioni di euro per il cartellino.

