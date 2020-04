Duello con il Napoli: assalto al greco Tsimikas, il nuovo Georgatos

Duello con il Napoli per il nuovo Georgatos: arrivano conferme sull’interesse nerazzurro per Tsimikas, 24enne dell’Olympiacos che secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ rappresenterebbe una valida alternativa per i nerazzurri in entrata. Ci sarebbe già una proposta da 8 milioni di euro più 2 di bonus, con l’Olympiacos che spinge per averne 10 subito slegati ai bonus. Su di lui spinge forte anche il Napoli di Gattuso.

