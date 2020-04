Lautaro e Neymar: follia Barcellona, le contropartite per Inter e Psg

Il Barcellona ha intenzione di giocare pesante in vista del prossimo mercato. Stando a ‘Sport’, i catalani sognano la coppia Lautaro Martinez-Neymar e sono pronti a sacrificare diversi top player per raggiungere il loro scopo: Griezmann, Semedo, Coutinho, Umtiti e Dembele sono i nomi che andranno via per permettere ai catalani di abbassare i prezzi di queste due trattative. L’Inter preme per avere Griezmann anche se i catalani sarebbero propensi a darlo al Psg e dirottare il brasiliano a Milano.

