Marino: “Parlare di calcio mi pare un controsenso”

Inter, il dirigente dell’Udinese Pierpaolo Marino si è detto pessimista sulla possibilità di riprendere il campionato di serie A. Inoltre si è detto anche molto preoccupato per il prossimo, soprattutto sul fronte economico

INTER MARINO SERIE A/ Il dirigente dell’Udinese Pierpaolo Marino, è stato intervistato da canale 21 per avere un’opinione sulla possibilità di riprendere il campionato italiano. Il direttore sportivo della squadra friulana, è apparso alquanto pessimista su questa ipotesi e ha spiegato: “Come si può parlare di riprendere a giocare quando ci sono 700 morti al giorno? Abbiamo medie altissime di morti e parlare di calcio mi pare un controsenso anche se prima o poi tutto dovrà ricominciare. Io sono più preoccupato per il prossimo campionato che per quello che è stato sospeso. Il ridimensionamento sarà globale almeno nel medio periodo”.

Sicuramente le sue parole, non piaceranno agli amanti del ‘The show must go on’ e di quelli che già vanno in crisi quando c’è una sosta per la Nazionale.