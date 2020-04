Ritorno di fiamma per Modric: il croato obiettivo a giugno

Ritorno di fiamma per Modric: il croato obiettivo a giugno

Luka Modric torna ad essere un obiettivo dell‘Inter per la prossima stagione. Lo rivela il sito spagnolo ‘Defensa Central’, secondo cui Zidane e il Real Madrid non lo considerano più prioritario nel futuro progetto tecnico. In scadenza nel 2021, stavolta Perez potrebbe agevolare la sua partenza guadagno qualche milione. Su di lui potrebbe ripiombare l’Inter che ha tentato, invano, di prenderlo nell’estate del 2018.

